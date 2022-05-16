Швеция постарается устранить разногласия с Турцией по НАТО – глава шведского МИД

По словам Анн Линде, Швеция продолжит диалог с Турцией, информирует ZN.ua.

Швеция постарается устранить разногласия с Турцией по НАТО – глава шведского МИД
© Фото из открытых источников

Стокгольм и Анкара решат свои разногласия, которые возникли из-за возможного вступления Швеции в Североатлантический Альянс, заявила глава шведского МИД Анн Линде. По ее словам, оба государства продолжат взаимовыгодные двусторонние отношения.

«Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения», – заявила глава МИД Швеции.

По ее словам, шведское правительство в ближайшее время планирует нормализовать отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.



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