Швеция постарается устранить разногласия с Турцией по НАТО – глава шведского МИД

Стокгольм и Анкара решат свои разногласия, которые возникли из-за возможного вступления Швеции в Североатлантический Альянс, заявила глава шведского МИД Анн Линде. По ее словам, оба государства продолжат взаимовыгодные двусторонние отношения.

«Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения», – заявила глава МИД Швеции.

По ее словам, шведское правительство в ближайшее время планирует нормализовать отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.