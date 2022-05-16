"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"

РоSSияне не оставляют попыток зайти или заблокировать выход из бункеров «Азовстали». Все наземные операции ведутся врагом исключительно на периметре завода.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Никакого глобального приближения не происходит, именно из-за того растет плотность обстрелов. С учетом информации, что мы получали из фильтрационного лагеря в Безыменное, информационных источников Украины и самого характера источника сообщения про «вышли с белым флагом» настаиваем на очередном фейке. Не новость. Если «доверять» источникам оккупантов, то они уже трижді брали всех в плен в Мариуполе", - заверил Андрющенко.

Добавим, что ранее РосЗМІ начали сообщать о том, что якобы группа украинских военных вышла из подвалов Азовстали с белыми флагами.

Добавим также, что Андрющенко сообщил о мариупольцах, которые рассказывают о нетипичном для мирной жизни уровне смертности.

"Многие люди среднего возраста умирают. Уровень смертности таков, что на месте эксгумированных могил во дворах сразу возникают новые. Печальный поток смерти не спадает. Люди гибнут не от обстрелов, а последствий оккупации. Нервные срывы, отсутствие медицинского сервиса, антисанитария и уничтоженный иммунитет из-за голода - четыре всадника Апокалипсиса в Мариуполе", - сообщил Андрющенко, добавив, что только общая эвакуация и допуск гуманитарной помощи со стороны Украины способны спасти мариупольских заложников россии.