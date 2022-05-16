Гаубицы M777 для Украины уже загружены на американскую базу "Марш", - Генштаб

"ВСУ благодарны за поддержку и помощь США ".

Гаубицы M777 для Украины уже загружены на американскую базу воздушного резерва "Марш".

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Министерство обороны США официально сообщает, что "Гаубицы M777 загружены на C-17 военнослужащими Воздушных сил США на базу воздушного резерва "Марш" в рамках помощи США Украине", - говорится в сообщении Генерального штаба.

В командовании выразили благодарность США за поддержку и помощь, а также обнародовали видео погрузки артсистем на военно-транспортный самолет.

Напомним, на днях Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают американские гаубицы типа М777 калибра 155 мм.

Сухопутные войска отработали навыки наступательных действий на американских БТРах.