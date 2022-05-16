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2022-05-16
Гаубицы M777 для Украины уже загружены на американскую базу "Марш", - Генштаб
"ВСУ благодарны за поддержку и помощь США".
Фото: скриншот видео
Гаубицы M777 для Украины уже загружены на американскую базу воздушного резерва "Марш".
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
"Министерство обороны США официально сообщает, что "Гаубицы M777 загружены на C-17 военнослужащими Воздушных сил США на базу воздушного резерва "Марш" в рамках помощи США Украине", - говорится в сообщении Генерального штаба.
В командовании выразили благодарность США за поддержку и помощь, а также обнародовали видео погрузки артсистем на военно-транспортный самолет.
Напомним, на днях Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал, как работают американские гаубицы типа М777 калибра 155 мм.
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