Путин не соглашается на освобождение защитников "Азовстали", - Анна Маляр

То, что часто предлагают в обществе, действительно уже сделали, информирует ZN.ua.

Путин не соглашается на освобождение защитников
© Анна Маляр / Facebook

Президент РФ Владимир Путин не дает согласия на эвакуацию украинских воинов, защищающих "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она также заявила, что государство многое делает для того, чтобы освободить защитников Азовстали, но это военная операция. И эти вещи нельзя говорить публично.

"Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право знать. И большинство вопросов, надеюсь, были сняты. Потому что те предложения, которые часто в обществе – а сделаем это или это – на самом деле уже сделали. Просто Путин не дает. согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали", - сказала Маляр.

Она еще раз напомнила, что деблокада "Азовстали" военным путем невозможна.

Маляр уверяет, что в спасении задействованы практически все лидеры мира и все возможные международные организации.

"Мы надеемся на то, что сможем спасти защитников "Азовстали", которые фактически собой сегодня заслоняют многие регионы Украины. Поскольку оборона Мариуполя дает возможность концентрировать там большое количество роSSийских войск, которые не могут двигаться дальше на другие регионы Украины", - резюмировала замминистра. обороны.

Накануне украинские военные в Мариуполе подтвердили, что готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. В то же время, они также просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев. В свою очередь роSSийские оккупанты применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.


Таисия Ястремская, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Focus: У Путина остался только один выход из войны против УкраиныFocus: У Путина остался только один выход из войны против Украины
В Праге организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя, - ПеребийнисВ Праге организовали акцию в поддержку защитников Мариуполя, - Перебийнис
Евросоюз поддался на шантаж Кремля и готов разрешить путинскую схему по оплате за газЕвросоюз поддался на шантаж Кремля и готов разрешить путинскую схему по оплате за газ
Жены и матери защитников Азовстали вылетели на встречу с ЭрдоганомЖены и матери защитников Азовстали вылетели на встречу с Эрдоганом
Хочу видеть Путина на скамье подсудимых, - КулебаХочу видеть Путина на скамье подсудимых, - Кулеба
У Путина компромат на Макрона, потому он будет спасать РоSSию - ПионтковскийУ Путина компромат на Макрона, потому он будет спасать РоSSию - Пионтковский
Путину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный моментПутину посреди ночи вызывали "скорую", состояние резко ухудшилось: что известно на данный момент
Появились новые фото защитников АзовсталиПоявились новые фото защитников Азовстали
Путин тяжело болен раком крови, заявил один из роSSийских олигархов - СМИПутин тяжело болен раком крови, заявил один из роSSийских олигархов - СМИ
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТОПрезидент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТО
Последние новости
Подгружаем последние новости