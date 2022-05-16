Путин не соглашается на освобождение защитников "Азовстали", - Анна Маляр

Президент РФ Владимир Путин не дает согласия на эвакуацию украинских воинов, защищающих "Азовсталь" в Мариуполе. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она также заявила, что государство многое делает для того, чтобы освободить защитников Азовстали, но это военная операция. И эти вещи нельзя говорить публично.

"Мы смогли это донести и рассказать откровенно родственникам, потому что они имеют право знать. И большинство вопросов, надеюсь, были сняты. Потому что те предложения, которые часто в обществе – а сделаем это или это – на самом деле уже сделали. Просто Путин не дает. согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников "Азовстали", - сказала Маляр.

Она еще раз напомнила, что деблокада "Азовстали" военным путем невозможна.

Маляр уверяет, что в спасении задействованы практически все лидеры мира и все возможные международные организации.

"Мы надеемся на то, что сможем спасти защитников "Азовстали", которые фактически собой сегодня заслоняют многие регионы Украины. Поскольку оборона Мариуполя дает возможность концентрировать там большое количество роSSийских войск, которые не могут двигаться дальше на другие регионы Украины", - резюмировала замминистра. обороны.

Накануне украинские военные в Мариуполе подтвердили, что готовы сдаться третьей стороне и оставаться в этой стране до завершения войны. В то же время, они также просят эвакуировать с ними и тела погибших собратьев. В свою очередь роSSийские оккупанты применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.