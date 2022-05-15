Военкоматы жгут уже по всей россии, четыре случая за ночь: "Никто не хочет становиться пушечным мясом"

В россии уже массово фиксируются случаи поджога военкоматов.

Только за одну ночь было зафиксировано четыре таких случая, о чем сообщают местные СМИ .

Так, в ночь на 15 мая неизвестные пытались сжечь военкоматы в трех разных районах города Волгоград – Советском, Ворошиловском и Кировском. Общая площадь горения помещений составила 20 кв.

На месте происшествия был обнаружен самодельный «коктейль Молотова».

Этой же ночью аналогичный инцидент произошел в поселке Пронск Рязанской области. Там неизвестные подожгли дверь местного военкомата, однако пожар удалось быстро ликвидировать, само здание не загорелось.

Еще один поджог произошел в ночь на 14 мая в городе Гуково Ростовской области. Там неизвестные бросили «коктейль Молотова» в военкомат на улице Красная Горка. Разгоревшийся пожар потушили.

Во всех указанных случаях поджигатели до сих пор остаются ненайденными.

«Никто не хочет становиться пушечным мясом», - прокомментировали новость о поджогах в соцсетях.

Отметим, что аналогичные случаи неоднократно фиксировались в разных населенных пунктах россии с начала войны.