Военкоматы жгут уже по всей россии, четыре случая за ночь: "Никто не хочет становиться пушечным мясом"
В россии уже массово фиксируются случаи поджога военкоматов.
Только за одну ночь было зафиксировано четыре таких случая, о чем сообщают местные СМИ.
Так, в ночь на 15 мая неизвестные пытались сжечь военкоматы в трех разных районах города Волгоград – Советском, Ворошиловском и Кировском. Общая площадь горения помещений составила 20 кв.
На месте происшествия был обнаружен самодельный «коктейль Молотова».
Этой же ночью аналогичный инцидент произошел в поселке Пронск Рязанской области. Там неизвестные подожгли дверь местного военкомата, однако пожар удалось быстро ликвидировать, само здание не загорелось.
Еще один поджог произошел в ночь на 14 мая в городе Гуково Ростовской области. Там неизвестные бросили «коктейль Молотова» в военкомат на улице Красная Горка. Разгоревшийся пожар потушили.
Во всех указанных случаях поджигатели до сих пор остаются ненайденными.
«Никто не хочет становиться пушечным мясом», - прокомментировали новость о поджогах в соцсетях.
Отметим, что аналогичные случаи неоднократно фиксировались в разных населенных пунктах россии с начала войны.