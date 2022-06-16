Китай завладел абсолютно всей восточной Сибирью: конституция рф на территории уже не действует

Китай уже владеет землями россиян, хотя многие об этом даже не догадываются.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Зачем Китаю нападать на россию? Китай уже владеет абсолютно всей восточной Сибирью. Во-первых рф передала на 49 лет в аренду Китаю 150 тысяч гектаров. И это то, о чем может догадываться часть населения россии, но точно не знает. Официально эта информация скрыта от россиян, но есть протокол договора аренды, что на территории этих 150 тысяч гектар не действует конституция рф.

Так что поинтересуйтесь, господа россияне, кто этими землями управляет за Уралом. Кто через 49 лет будет забирать эти земли в Китай ?

Китай также имеет квоту на 30 млн кубометров пресной воды озера Байкал - туда брошена труба для обесечения северных китайских районов. Это было в открытой прессе.

Приведу в пример город Благовещенск на реке Амур. Сегодня там только один русский ресторан, одна газета. Там вся пресса выходит на китайском, рынок весь китайский, телевидение китайское, магазины и рестораны тоже все китайские. Поэтому Китаю не надо воевать за Дальний Восток", - утверждает Олег Жданов.