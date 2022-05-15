В ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - Андрющенко

"Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность РоSSии".

В ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - Андрющенко

В ОРДО оккупанты "официально" забирают у жителей Донетчины все имущество.

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Со вчера по бумажке банановой республики официальным документом (Постановлением!) так называемой "ДНР" у всех владельцев Украины украдено под видом национализации все имущество (движимое и недвижимое) и ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения. Официальное мародерство в действии", - подчеркнул Андрющенко.

Он добавил, что следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность РФ.

Советник главы Мариуполя отметил, что речь идет "не только о государственной или коммунальной собственности. Речь идет о собственности физических и юридических лиц".

"Вообще Мариуполь своими глазами, к сожалению, видит начало СССР в Украине почти в те же годы прошлого столетия. Власть гегемонов и людей с винтовкой. Единственное, что отличает - церковь идет в ногу с коммунистами", - добавил Андрющенко.

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