В ОРДО роSSийские оккупанты под прикрытием "национализации" забирают все имущество у украинцев, - Андрющенко
"Следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность РоSSии".
В ОРДО оккупанты "официально" забирают у жителей Донетчины все имущество.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Со вчера по бумажке банановой республики официальным документом (Постановлением!) так называемой "ДНР" у всех владельцев Украины украдено под видом национализации все имущество (движимое и недвижимое) и ценности в области железнодорожного транспорта, электроэнергетики и водоснабжения. Официальное мародерство в действии", - подчеркнул Андрющенко.
Он добавил, что следующим шагом будет передача "национализированного" имущества в собственность РФ.
Советник главы Мариуполя отметил, что речь идет "не только о государственной или коммунальной собственности. Речь идет о собственности физических и юридических лиц".
"Вообще Мариуполь своими глазами, к сожалению, видит начало СССР в Украине почти в те же годы прошлого столетия. Власть гегемонов и людей с винтовкой. Единственное, что отличает - церковь идет в ногу с коммунистами", - добавил Андрющенко.