На оккупированном Донбассе РоSSия планирует мобилизацию женщин, - Денисова

РоSSия проводит на временно оккупированных территориях Украины скрытую мобилизацию, а в ряды роSSийской армии планируют призвать даже женщин.

Об этом сообщила омбудсман Людмила Денисова.

По ее словам, на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей в рамках "мобилизации" оккупанты требуют от руководителей местных предприятий провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет. Оккупантов интересуют следующие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.

Денисова отметила, что скрытая мобилизация проходит также в Крыму. Всех мужчин в возрасте до 60 лет, прописанных в Саках и Сакском районе, с 16 по 20 мая вызывают в военкомат для сверки.

Напомним, что в оккупированном Крыму продолжается уже 15-я призывная кампания, начатая РоSSийской Федерацией.

23 апреля ГУР сообщило, что оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.