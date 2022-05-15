Евросоюз поддался на шантаж Кремля и готов разрешить путинскую схему по оплате за газ

Евросоюз фактически готов разрешить платить за роSSийский газ по новой кремлевской схеме, которую раньше называл нарушением санкций. Об этом пишет Вloomberg со ссылкой на свои источники.

"Европейские компании ищут пути продолжения импорта от «Газпрома». Европейский союз намерен предложить своим импортерам газа решение, чтобы избежать нарушения санкций при покупке топлива у РоSSии, но при этом эффективно удовлетворять требования президента Владимира Путина об оплате в рублях", - пишет издание.

Отмечается, что после нападения на Украину Путин эскалировал начатую еще осенью газовую войну с ЕС и распорядился продавать газ только за рубли.

Схема запутанная: платить можно по-прежнему в евро, но на спецсчет в "Газпромбанке", и там же нужно открыть счет в рублях, куда банк уже сам конвертирует валютный платеж.

К схеме до сих пор было два вопроса: