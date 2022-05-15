НАТО намерено объявить РоSSию “угрозой” – Bloomberg

Сейчас НАТО в концепции, принятой 12 лет назад, называет РоSSию "партнером". Но летом это формулировка изменится, информирует ZN.ua.

Ожидается, что союзники по НАТО назовут поведение РоSSии “прямой угрозой” в предстоящем стратегическом документе, который должны опубликовать в июне. Финляндия подаст заявку на вступление в оборонный альянс, а Швеция, вероятно, объявит об аналогичном шаге позднее в воскресенье. РоSSийский диктатор Владимир Путин в субботу сказал президенту Финляндии, что вступление в НАТО было бы ошибкой.

Так называемая стратегическая концепция НАТО определяет приоритеты Альянса на ближайшие годы. Документ должны окончательно принять на мадридском саммите в конце июня. Сейчас действующая концепция от 2010 года называет РоSSию “партнером”, но на этот раз эта формулировка будет исключена, пишет Bloobmebg.

Ожидается, что союзники по НАТО также рассмотрят вопрос о том, как лучше поддержать соседние страны, уязвимые перед агрессией, сказал спикер НАТО.

Союзники, вероятно, оставят открытой возможность возобновления отношений, если поведение Москвы изменится, сказали в НАТО, отметив, что в документе также будет затронут вопрос о Китае и его отношениях с Россией.

Официальные лица НАТО собрались на переговоры в Берлине. Госсекретарь США Энтони Блинкен встретился там с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

По оценкам министерства обороны Великобритании, РоSSия, вероятно, потеряла треть сил, брошенных в Украину в феврале, а роSSийского наступление на Донбассе застопорилось.


Александр Хребет, ZN.ua

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