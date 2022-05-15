Швеция подаст заявку на вступление в НАТО 17 мая – СМИ

Ожидается, что чиновники Швеции объявят об одобрении курса на НАТО 15 мая, информирует ZN.ua.

Швеция подаст заявку на вступление в НАТО 17 мая – СМИ
© pixabay.com

Правительство Швеции намерено официально подать заявку на вступление в НАТО во вторник, 17 мая, информирует издание Svenska Dagbladet.

Отмечается, что официальное письмо с заявкой Швеции о присоединении к НАТО будет передано во вторник в Брюсселе генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу (или его представителям).

Соответствующее решение не обнародуют официально, поскольку правящая Социал-демократическая партия еще не завершила внутреннюю дискуссию. Сообщается, что поскольку противники вступления страны в НАТО остались в меньшинстве, ожидается, что вечером 15 мая чиновники объявят об одобрении курса на НАТО.


Анна Конюченко, ZN.ua

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