Швеция подаст заявку на вступление в НАТО 17 мая – СМИ

Правительство Швеции намерено официально подать заявку на вступление в НАТО во вторник, 17 мая, информирует издание Svenska Dagbladet .

Отмечается, что официальное письмо с заявкой Швеции о присоединении к НАТО будет передано во вторник в Брюсселе генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу (или его представителям).

Соответствующее решение не обнародуют официально, поскольку правящая Социал-демократическая партия еще не завершила внутреннюю дискуссию. Сообщается, что поскольку противники вступления страны в НАТО остались в меньшинстве, ожидается, что вечером 15 мая чиновники объявят об одобрении курса на НАТО.