В Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятнике

Захватчики планируют перепись населения.

В Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятнике
Фото: тг канал Белгород Новости

В Запорожской области россияне в курятнике сжигают тела своих погибших, а в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, которые отказываются воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - говорится в сообщении.

Также в районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие РоSSии с диагнозом "ущемление позвоночника". РоSSияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

Напомним, что правоохранители зафиксировали разрушение от обстрелов оккупантов в Гуляйполе Запорожской области.

А в результате обстрела Камышевахи в Запорожской области погиб мужчина и повреждены 50 домов. Еще три человека получили ранения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
В Бурятии массово хоронят военных, убитых в Украине: фото и видео кладбищаВ Бурятии массово хоронят военных, убитых в Украине: фото и видео кладбища
Синегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской областиСинегубов назвал первоочередные задачи при освобождении Харьковской области
Азовсталь держится за чертой человеческих возможностей, в Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов, – ОВААзовсталь держится за чертой человеческих возможностей, в Харьковской области есть пострадавшие от обстрелов, – ОВА
Враг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объектВраг во Львовской области четырьмя ракетами уничтожил военный объект
В результате артиллерийских обстрелов в Луганской области ранены четыре человека — глава ОВА
Чтобы лучше запомнить: в Украине выпустили игровые карты с лицами роSSийских военных преступников, фотоЧтобы лучше запомнить: в Украине выпустили игровые карты с лицами роSSийских военных преступников, фото
Во Львове и области прозвучали шесть взрывовВо Львове и области прозвучали шесть взрывов
На Запорожье россияне держат в заточении своих военных, которые отказываются воевать — ОВАНа Запорожье россияне держат в заточении своих военных, которые отказываются воевать — ОВА
О подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые в феврале руководили обстрелами Харьковской областиО подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые в феврале руководили обстрелами Харьковской области
Коллаборанты из Херсонской области планируют бежать в Крым и работать "официантками и вышибалами", - перехваченный разговорКоллаборанты из Херсонской области планируют бежать в Крым и работать "официантками и вышибалами", - перехваченный разговор
Последние новости
Подгружаем последние новости