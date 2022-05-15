В Запорожской области россияне сжигают тела своих военных в курятнике

В Запорожской области россияне в курятнике сжигают тела своих погибших, а в училище обустроили тюрьму для тех, кто отказывается воевать.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация.

В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, которые отказываются воевать. В бывшем курятнике близ поселка россияне сжигают своих же погибших. Местные также сообщают, что захватчики планируют перепись населения", - говорится в сообщении.

Также в районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие РоSSии с диагнозом "ущемление позвоночника". РоSSияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения.

Напомним, что правоохранители зафиксировали разрушение от обстрелов оккупантов в Гуляйполе Запорожской области.

А в результате обстрела Камышевахи в Запорожской области погиб мужчина и повреждены 50 домов. Еще три человека получили ранения.