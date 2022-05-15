Кулеба: Германия наконец-то осознала, что роSSийский газ – это оружие Кремля у виска Европы

Сегодня Германия — одна из ведущих стран ЕС в вопросе введения эмбарго на энергоресурсы из РФ , рассказал глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба.

"Два месяца назад Германия говорила, что нефтяное эмбарго против РоSSии невозможно, а сейчас, и это нужно отметить, Германия является одним из ведущих государств, которые действительно "проталкивают" нефтяное эмбарго", — сказал Кулеба в воскресенье после поездки в Берлин.

Глава МИД Украины добавил, что обсуждается также введение эмбарго на роSSийский газ. Кулеба говорит, что Германия приняла принципиальное политическое решение о необходимости отказа от роSSийского газа, поскольку зависимость Германии от него является проблемой.

"Им нужно немного больше времени на то, чтобы решить свои газовые вопросы. Но очень важно понимать, что Германия наконец-то осознала, что роSSийский газ – это оружие, которое бьет, которое всегда РоSSия держит у виска и Украины, и Германии, и любого другого европейского государства", - сказал Кулеба.

При этом в немецком обществе есть ярые противники отказа от роSSийских энергоресурсов и передачи Украине необходимого оружия, однако "они не являются большинством в этой стране". "Здесь (в Германии) есть с кем работать, чтобы двигаться в правильном направлении", - подытожил министр.