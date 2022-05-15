"Морят голодом и угрожают расстрелом": военным "ЛНР" досталось после побега в россию

Подразделение «ЛНР» сбежало с поля боя и было задержано россиянами под предлогом того, что они нигде не числятся.

Об этом случае рассказала жена военного из так называемого «ЛНР» в новом перехвате телефонного разговора, опубликованном Главным управлением разведки МО Украины.

По телефону женщина рассказывает о том, как одно из подразделений «ЛНР» решило сбежать с поля боя, и оказалось на территории россии. Однако, там им оказались не рады.

«Они там попали в какой-то «замес», откуда выходили быстро-быстро и случайно в Белгородскую область забрели. Командование свалило, бросило их», - рассказывает женщина.

Как результат, командование успешно добралось домой, а вот судьба луганских военных оказалась незавидной: их задержали роSSийские пограничники, у которых возникли вопросы к вооруженным людям из непризнанной республики.

«Их пограничники задержали и удерживают там. Не понимают, кто они и что с ними делать. Говорят, кто вы такие, нигде не числитесь. Сейчас там разбираются с полком. Какая-то куча людей с оружием, незаконно перешедшая границу…Среди баб вот в этих всех группах все больше разговоров о том, что будут наших мужиков склонять подписывать контракты…Тех до сих пор история не закончилась, которые 115-й полк. До сих пор держат, морят голодом и угрожают расстрелом», - рассказала о ситуации женщина.