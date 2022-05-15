Ракеты РФ попали за 15 км от границы с Польшей, НАТО и ЕС, – Садовый

Мэр Львова Андрей Садовый убежден, что ракеты роSSийских войск, попавшие в объект военной инфраструктуры в 15 км от Польши , представляют угрозу для ЕС и НАТО.

Об этом мэр Львова сообщил в Telegram.

"Четыре ракеты попали в военный объект в Яворовском районе. Он полностью уничтожен. К счастью, без жертв. Силы ПВО сбили 2 ракеты. Взрывы, которые были слышны во Львове – это собственно следствие работы противовоздушной обороны. Спасибо, что бережете нашу безопасность", – написал Садовый.

Он подчеркнул, что ракеты РФ попали в 15 км от границы с Польшей, ЕС и НАТО. Дальность запущенных ракет – 1,5 тысячи километров.

"Теперь разговоры пропагандистов о необходимости денацификации Польши не выглядят просто пьяными криками. Москаль дуреет от безысходности. Ходите в укрытия и берегите себя", - добавил Садовый.

Напомним, 15 мая в 4:30 утра Львовская область подверглась ракетным обстрелам: четыре крылатые ракеты попали по военной инфраструктуре в Яворовском районе и полностью разрушили ее. Пострадавших нет. Силам ПВО удалось уничтожить две роSSийские крылатые ракеты. Их запускали из акватории Черного моря.