Потеряли импульс и отстают от графика: анализ британской разведки действий войск РФ в Украине

ВС РФ потеряли темп во время наступления на Донбассе и сбились от намеченного командованием графика.

Об этом говорится в новом отчете разведки Министерства обороны Великобритании от 15 мая, информирует Апостроф .

По данным ведомства, несмотря на первоначальные боевые успехи, РоSSия не смогла добиться существенных территориальных побед.

Более того, в течение последнего месяца ВС РФ несут колоссальные потери - уничтожена треть всех сухопутных сил, которые были сконцентрированы в феврале для участия в полномасштабном вторжении. Помимо этого, оккупанты потеряли важнейшие вспомогательные средства, такие как мостовое оборудование и беспилотники для разведки.

"БПЛА жизненно важны для тактической осведомленности и наведения артиллерии, но они были уязвимы для украинских средств ПВО. РоSSийские силы все больше ограничены деградирующими возможностями, низким моральным духом и снижением боеспособности. Многие подразделения не могут быть быстро заменены или восстановлены и, скорее всего, будут затруднять проведение операций в Украине", - говорится в отчете британской разведки.