Наступление РоSSии на Донбассе потеряло обороты и отстает от запланированного оккупантами графика – британская разведка

В разведке Великобритании отметили, что в сложившейся ситуации вряд ли РоSSия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней, информирует ZN.ua.

Наступление РоSSии на Донбассе потеряло обороты и отстает от запланированного оккупантами графика – британская разведка
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Наступление РФ на Донбассе потеряло обороты и отстает от графика, говорится в сводке британской разведки. Указано, что роSSийские войска и далее ограничены в действиях из-за низкого боевого духа, снижения военной состоятельности и боеспособности.

«Наступление РоSSии на Донбассе потеряло обороты и значительно отстало от графика. Несмотря на незначительные начальные достижения, РФ не смогла добиться значительных территориальных достижений за последний месяц, сохраняя при этом стабильно высокий уровень истощения. Сейчас РоSSия, вероятно, понесла потери трети сухопутных боевых сил, которые она нанесла в феврале», – говорится в сообщении.

По данным разведки Соединенного Королевства, такие задержки будут почти наверняка усиливаться из-за утраты важных факторов, таких как мостовое оборудование и разведывательные беспилотники. В частности, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оккупантам не хватало мостового оборудования, что замедляло и ограничивало наступательный маневр. В то же время, роSSийские БПЛА имеют жизненно важное значение для тактической осведомленности и управления артиллерией, но они стали уязвимыми перед украинскими средствами противовоздушной обороны.

«РоSSийские вооруженные силы все больше ограничиваются ухудшением состоятельности, постоянным низким боевым духом и снижением боеспособности. Многие из этих возможностей невозможно быстро заменить или восстановить, и они, вероятно, будут продолжать препятствовать операциям РФ в Украине. В нынешних условиях вряд ли РоSSия резко ускорит темпы продвижения в течение следующих 30 дней», – добавили в разведке Британии.

Последний уровень защиты Intelligence update on situation in Ukraine - 15 May 2022

Получить от UK government's response: https://t.co/VBPIqyrgA5

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— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 15, 2022

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