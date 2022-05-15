Столтенберг и Блинкен обсудили стратегическую концепцию НАТО на следующее десятилетие

Чиновники также согласовали детали по поводу заседания министров иностранных дел Альянса, которое состоится в Берлине сегодня и завтра, 14-15 мая, информирует ZN.ua.

Столтенберг и Блинкен обсудили стратегическую концепцию НАТО на следующее десятилетие
© Официальный сайт НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к предстоящему саммиту НАТО 28-30 июня в Мадриде и, в частности, документ новой Стратегической концепции Альянса на следующее десятилетие. Об этом говорится на сайте Госдепартамента.

Не обошли и тему Украины:

«Они выразили сожаление о разрушительной войне президента Путина в Украине, подтвердили свою поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины, а также обсудили важность поддержки НАТО сильного сдерживания и обороны», – говорится в сообщении.

Чиновники также согласовали детали по поводу заседания министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Берлине сегодня и завтра, 14-15 мая.


Оксана Коваль, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
В Финляндии был озвучен срок подачи заявки на вступление в НАТОВ Финляндии был озвучен срок подачи заявки на вступление в НАТО
Население Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страныНаселение Турции против Швеции и Финляндии в НАТО – глава МИД страны
Зеленский встретился с делегацией американских сенаторовЗеленский встретился с делегацией американских сенаторов
Президент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТОПрезидент Финляндии сообщил Путину о намерении подать заявку на вступление в НАТО
США пытаются выяснить, почему Турция негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТОСША пытаются выяснить, почему Турция негативно относится к вступлению Швеции и Финляндии в НАТО
РоSSия получила в Украине совсем не то, на что рассчитывала – Экскомандующий НАТОРоSSия получила в Украине совсем не то, на что рассчитывала – Экскомандующий НАТО
Резников сообщил о продуктивном разговоре с министром обороны США: обсудили имплементацию ленд-лизаРезников сообщил о продуктивном разговоре с министром обороны США: обсудили имплементацию ленд-лиза
Эрдоган может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТОЭрдоган может заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Теперь НАТО снова привлекательно, - политолог Олег СаакянТеперь НАТО снова привлекательно, - политолог Олег Саакян
Причина – Путин: США поддержали заявки на вступление в НАТО Финляндии и ШвецииПричина – Путин: США поддержали заявки на вступление в НАТО Финляндии и Швеции
Последние новости
Подгружаем последние новости