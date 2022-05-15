Столтенберг и Блинкен обсудили стратегическую концепцию НАТО на следующее десятилетие

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом подготовку к предстоящему саммиту НАТО 28-30 июня в Мадриде и, в частности, документ новой Стратегической концепции Альянса на следующее десятилетие. Об этом говорится на сайте Госдепартамента .

Не обошли и тему Украины:

«Они выразили сожаление о разрушительной войне президента Путина в Украине, подтвердили свою поддержку украинского народа и территориальной целостности Украины, а также обсудили важность поддержки НАТО сильного сдерживания и обороны», – говорится в сообщении.

Чиновники также согласовали детали по поводу заседания министров иностранных дел НАТО, которое состоится в Берлине сегодня и завтра, 14-15 мая.