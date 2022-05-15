На Запорожье россияне держат в заточении своих военных, которые отказываются воевать — ОВА

В Запорожской области россияне садят в тюрьму собственных военных, которые отказываются воевать. Об этом сообщили в местной областной военной администрации.

В учреждении рассказали о том, что в Каменке оккупанты обустроили тюрьму для своих солдат в помещении училища.

«В поселке городского типа Каменка Пологовского района много россиян, а их техника регулярно перемещается по населенному пункту. На блокпостах проверяют документы, делают полный осмотр автомобиля, телефона и личных вещей, с недавних пор оккупанты требуют предъявлять еще и специальный пропуск, который выдают в оккупационной комендатуре. Помещение училища россияне превратили в тюрьму, в которой держат своих военнослужащих, отказывающихся воевать», - сообщают в ОВА.

Кроме того, вблизи той же Каменки россияне сжигают тела своих погибших солдат в бывшем курятнике.

Также известно, что в Мелитополе враг пытается возобновить производство военной продукции на местном заводе автотракторных запчастей. Там русские военные приказали собрать всех работников и запустить производственный процесс.