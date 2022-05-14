О подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые в феврале руководили обстрелами Харьковской области

Обстрелы происходили с территории Белгородской области.

О подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые в феврале руководили обстрелами Харьковской области
Обстріл Харківщини
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

О подозрении сообщено двум роSSийским командирам, которые давали приказы обстреливать Харьковскую область.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры заочно уведомлено о подозрении двум командирам расчета БМ-21 "Град" ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц - ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины.

Двое командиров 24 февраля 2022 г. отдали приказы осуществить артиллерийские обстрелы Харьковской области с территории Белгородской области РФ.

Подчиненные военнослужащие открыли огонь по объектам критической инфраструктуры и жилым домам в пгт Казачья Лопань Харьковского района и по учебному заведению Дергачевского городского совета.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Напомним, роSSийский генерал Александр Журавлев, руководивший зверствами в Сирии, возглавил обстрел мирных жителей Украины кассетными боеприпасами, в частности, в Харькове.

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