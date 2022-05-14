Корниенко: в Раде готовят закон об очищении власти от коллаборантов

Такой практики в мире пока нет.

Корниенко: в Раде готовят закон об очищении власти от коллаборантов
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

В парламенте работают над законопроектом, предусматривающим запрет коллаборантам занимать выборные должности, в том числе и быть депутатами.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Конечно же к такому решению нужно подходить осторожно, потому что пока такой практики нет. Мировая демократия говорит, что выборные должности нельзя ущемлять, люди должны выбирать кого угодно. Но для нас это вопрос не просто демократии и стандартов, а вопрос национальной безопасности», – сказал первый вице-спикер.

По его мнению, к действующему перечню причин, по которым депутат теряет мандат, следует добавить пункт о сотрудничестве с агрессором.

Корниенко подчеркнул, что закон не имеет обратного действия и в случае принятия не означает автоматического лишения мандатов членов бывшей ОПЗЖ. Но все же будет способствовать очищению власти от коллаборантов.

«Во-первых, это возможность избежать такой угрозы в будущем. Во-вторых, это основание лишить мандата коллаборантов из действующего состава парламента. И не следует забывать о традиционном механизме – приговоре суда. Среди членов ОПЗЖ уже не один депутат с подозрениями и потенциальными подозрениями», – констатировал первый вице-спикер.

Также он считает, что лишение мандата следует увязывать с запретом партии: если партия запрещена, то депутаты от нее должны автоматически терять мандат.

«Понятно, что мы должны действовать в правовом поле, но в истории Верховной Рады разных созывов все же были политико-правовые решения. Например, таким решением было отстранение Януковича от власти», – подытожил Корниенко.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский подписал закон о запрете пророSSийских партийЗеленский подписал закон о запрете пророSSийских партий
На Херсонщине оккупанты готовят "перепись" населенияНа Херсонщине оккупанты готовят "перепись" населения
Готовятся наступать: ВСУ проводят учения на западной технике, кадрыГотовятся наступать: ВСУ проводят учения на западной технике, кадры
Депутаты партий, запрещенных за пророSSийскую деятельность, должны автоматически лишаться мандатов - КорниенкоДепутаты партий, запрещенных за пророSSийскую деятельность, должны автоматически лишаться мандатов - Корниенко
Зеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против УкраиныЗеленский отправил на доработку закон о запрете символики РФ в войне против Украины
Все понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья ПономаревВсе понимают, что Путин скоро закончится, - экс-депутат Государственной Думы рф Илья Пономарев
УПЦ МП: "Деятельность предыдущей власти и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину"УПЦ МП: "Деятельность предыдущей власти и "ПЦУ" и стала одним из поводов военного вторжения в Украину"
В США подготовили законопроект о расследовании роSSийских военных преступленийВ США подготовили законопроект о расследовании роSSийских военных преступлений
УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»УПЦ МП просит Зеленского прекратить «беззаконие на религиозной почве»
В Верховной Раде официально объявлено о роспуске фракции ОПЗЖВ Верховной Раде официально объявлено о роспуске фракции ОПЗЖ
Последние новости
Подгружаем последние новости