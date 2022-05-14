Корниенко: в Раде готовят закон об очищении власти от коллаборантов

Такой практики в мире пока нет.

В парламенте работают над законопроектом, предусматривающим запрет коллаборантам занимать выборные должности, в том числе и быть депутатами.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

«Конечно же к такому решению нужно подходить осторожно, потому что пока такой практики нет. Мировая демократия говорит, что выборные должности нельзя ущемлять, люди должны выбирать кого угодно. Но для нас это вопрос не просто демократии и стандартов, а вопрос национальной безопасности», – сказал первый вице-спикер.

По его мнению, к действующему перечню причин, по которым депутат теряет мандат, следует добавить пункт о сотрудничестве с агрессором.

Корниенко подчеркнул, что закон не имеет обратного действия и в случае принятия не означает автоматического лишения мандатов членов бывшей ОПЗЖ. Но все же будет способствовать очищению власти от коллаборантов.

«Во-первых, это возможность избежать такой угрозы в будущем. Во-вторых, это основание лишить мандата коллаборантов из действующего состава парламента. И не следует забывать о традиционном механизме – приговоре суда. Среди членов ОПЗЖ уже не один депутат с подозрениями и потенциальными подозрениями», – констатировал первый вице-спикер.

Также он считает, что лишение мандата следует увязывать с запретом партии: если партия запрещена, то депутаты от нее должны автоматически терять мандат.

«Понятно, что мы должны действовать в правовом поле, но в истории Верховной Рады разных созывов все же были политико-правовые решения. Например, таким решением было отстранение Януковича от власти», – подытожил Корниенко.