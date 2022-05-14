В ОК "Юг" сообщили о гуманитарном кризисе на временно оккупированных территориях юга Украины

В Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях, информирует ZN.ua.

В ОК
© 28-я отдельная механизированная бригада / Facebook

На оккупированных территориях южных областей Украины набирает обороты гуманитарный кризис. РоSSийские оккупанты не прекращают обстрелов Николаева. Об этом сообщили в Оперативном Командовании "Юг".

"В Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис", – говорится в ежедневной сводке.

Отмечается, что коллаборационные власти, назначенные из некомпетентных лиц, не способны решать административные и экономические вопросы. Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы уйти от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.

"В отсутствии сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела. Рашисты ретировались", – отмечают в ОК "Юг".

Там напомнили, что по Николаеву ночью снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч", в результате чего былм поражены объекты пригородной инфраструктуры, пострадавших нет. Ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеские позиции атакованы 36 раз. Утраты неприятеля уточняются.

Украинские военные констатировали, что корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальное – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и высадки роSSийского десанта это не уменьшает.


Елизавета Чижик, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
РФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - ЛунинРФ вечером нанесла ракетный удар по Полтавщине, - Лунин
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Новая президентка Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила агрессию РоSSииНовая президентка Венгрии поддержала вступление Украины в ЕС и осудила агрессию РоSSии
РоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробностиРоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробности
WSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 векаWSJ: В подготовке войны против Украины армия РоSSии ошибочно поверила в расчеты 19 века
Берут на войну даже женщин: рашисты начали масштабную мобилизацию на оккупированных территорияхБерут на войну даже женщин: рашисты начали масштабную мобилизацию на оккупированных территориях
Коллаборанты, назначенные РФ «руководителями» на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым — аудиоперехват СБУКоллаборанты, назначенные РФ «руководителями» на временно оккупированной Херсонщине, уже планируют бежать в Крым — аудиоперехват СБУ
На юге Украины россияне строят эшелонированную оборону – ГенштабНа юге Украины россияне строят эшелонированную оборону – Генштаб
Вояки рф проводят показательные мероприятия: как запугивают украинцев на оккупированных территорияхВояки рф проводят показательные мероприятия: как запугивают украинцев на оккупированных территориях
Псевдореферендум это средство установления контроля над оккупированными территориями Украины - британская разведкаПсевдореферендум это средство установления контроля над оккупированными территориями Украины - британская разведка
Вопрос о выделении $40 миллиардов для Украины должен решиться до 19 мая, иначе возникнут проблемы - представитель ПентагонаВопрос о выделении $40 миллиардов для Украины должен решиться до 19 мая, иначе возникнут проблемы - представитель Пентагона
Украина выиграла битву за Харьков: в США сообщили подробности и назвали главную цель рфУкраина выиграла битву за Харьков: в США сообщили подробности и назвали главную цель рф
Последние новости
Подгружаем последние новости