В ОК "Юг" сообщили о гуманитарном кризисе на временно оккупированных территориях юга Украины

На оккупированных территориях южных областей Украины набирает обороты гуманитарный кризис. РоSSийские оккупанты не прекращают обстрелов Николаева. Об этом сообщили в Оперативном Командовании "Юг".

"В Херсонской и Николаевской областях враг продолжает укрепляться на занятых позициях. А на оккупированных территориях набирает обороты гуманитарный кризис", – говорится в ежедневной сводке.

Отмечается, что коллаборационные власти, назначенные из некомпетентных лиц, не способны решать административные и экономические вопросы. Обеспечение региона в ручном режиме ситуативными поставками продовольствия, горючего, лекарств и прочим уже не создает иллюзии благосостояния. Сами коллаборанты выискивают способы уйти от ответственности и навязанных обязанностей в Крым.

"В отсутствии сил и поддержки, враг активных наступательных действий не ведет. А дерзкая попытка вражеской диверсионно-разведывательной группы под прикрытием артиллерийского огня захватить наблюдательные посты в районе Токарева успеха не имела. Рашисты ретировались", – отмечают в ОК "Юг".

Там напомнили, что по Николаеву ночью снова ударили реактивной системой залпового огня "Смерч", в результате чего былм поражены объекты пригородной инфраструктуры, пострадавших нет. Ракетно-артиллерийскими подразделениями вражеские позиции атакованы 36 раз. Утраты неприятеля уточняются.

Украинские военные констатировали, что корабельная группировка вражеских сил оставила на патрулировании два корабля, остальное – восстанавливает силы и запасы по базам в Крыму. Но угрозы ракетного нападения и высадки роSSийского десанта это не уменьшает.