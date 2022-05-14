Готовятся наступать: ВСУ проводят учения на западной технике, кадры

Сухопутные войска ВСУ активно учатся работать на западной технике, чтобы с минимальными потерями вернуть оккупированные территории.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 80-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на колоссальные потери врага оккупанты продолжают попытки захватить Украину. А ВСУ после освобождения севера занялись Харьковской областью и не собирается останавливаться. Так, сегодня, 14 мая, в тг-канале "Сухопутных войск ВСУ" появились кадры обучения на западной технике, чтобы выгнать россиян окончательно из Украины.

Командир СВ ВСУ генера-полковник Александр Сирский рассказал о подготовке украинских защитников.

"Все подразделения сейчас усовершенствуют свои умения в наступлении. Только осуществляя профессиональное и подготовленное наступление на русско-оккупационные войска, мы сможем освободить нашу землю от врага. Для этого нужно много и непрерывно тренироваться. Только так мы сможем сохранить жизнь украинского воина и уничтожить русского оккупанта", - отметил генерал.