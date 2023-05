Генерал Гертлінг про ситуацію в Бєлгородській області: Таке проводять перед великими наступальними операціями

Він вважає, що найближчим часом подібних рейдів, уловок та демонстрацій може бути ще більше.

Колишній командувач Сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг припускає, що події в Бєлгородській області - продовження операцій з формування перед наступом України. У себе в Twitter він пояснив, що це означає, інформує ZN.ua .

За словами генерала, найближчим часом таких рейдів, уловок та демонстрацій може бути ще більше.

"Це все військові плани і дії, які зазвичай проводять перед великими наступальними операціями, щоб ввести противника в оману щодо того, де відбуватиметься головний удар", — наголосив він, припускаючи, що ситуація в Бєлгородській області "може бути" саме цим.

A raid is a surprise attack for a specific purpose. Raids threaten or destroy a limited objective, kill or capture small groups of enemy soldiers or equipment, free prisoners, or cause movement of the enemy to protect the object of the raid. 2/