Генерал Гертлінг про ситуацію в Бєлгородській області: Таке проводять перед великими наступальними операціями

Він вважає, що найближчим часом подібних рейдів, уловок та демонстрацій може бути ще більше.

Колишній командувач Сухопутними силами США в Європі Марк Гертлінг припускає, що події в Бєлгородській області - продовження операцій з формування перед наступом України. У себе в Twitter він пояснив, що це означає, інформує ZN.ua.

Генерал Гертлінг про ситуацію в Бєлгородській області: Таке проводять перед великими наступальними операціями
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За словами генерала, найближчим часом таких рейдів, уловок та демонстрацій може бути ще більше.

"Це все військові плани і дії, які зазвичай проводять перед великими наступальними операціями, щоб ввести противника в оману щодо того, де відбуватиметься головний удар", — наголосив він, припускаючи, що ситуація в Бєлгородській області "може бути" саме цим.

A raid is a surprise attack for a specific purpose. Raids threaten or destroy a limited objective, kill or capture small groups of enemy soldiers or equipment, free prisoners, or cause movement of the enemy to protect the object of the raid. 2/

— MarkHertling (@MarkHertling) May 22, 2023

Нагадаємо, вранці 22 травня у Грайворонському районі Бєлгородської області пролунали вибухи, після чого місцева влада повідомила про проникання ДРГ на територію РФ. Через деякий час у Легіоні "Свобода Росії" та у Російському добровольчому корпусі заявили, що військові цих формувань "повністю звільнили" Козинку та вже увійшли у Грайворон.Як наслідок, місцева влада ввела в регіоні "режим контртерористичної операції".

Тим часом Україна відкидає свою причетність до подій у Бєлгородській області. У ГУР МО наголошують, що цей рейд проводять представники Легіону та РДК, тобто виключно громадяни Росії.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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