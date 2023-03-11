Загарбники в Мелітополі вчергове проводять «інвентаризацію майна», яке можна відібрати — Федоров

Російські загарбники в тимчасово окупованому Мелітополі на Запоріжжі вчергове проводять «інвентаризацію» майна, яке можна відібрати. Вже дісталися до приватних квартир. Про це повідомляє мер міста Іван Федоров.

За словами мера, загарбники кілька разів проводили «інвентаризацію житла», щоб виявити «вільне», тобто таке, власники якого виїхали.

Окупанти утворюють штучні черги на житло, яке збираються роздавати. Також росіяни змушують господарів під загрозою «конфіскації» повертатися в Мелітополь і підтверджувати право власності.

Федоров наголосив, що ця «конфіскація» фіктивна і не має нічого спільного із законодавством.

«Нагадую: в жодному разі не можна повертатися на тимчасово окуповану територію, бо ніхто не дасть гарантій безпеки вашого життя», - зазначив мер, закликавши дочекатися звільнення міста.