Еще одна страна ЕС сделала Абрамовича бездомным

Абрамович все больше подвергается санкциям, введенным против РФ, информирует ZN.ua.

Еще одна страна ЕС сделала Абрамовича бездомным
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В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро. Об этом сообщает издание P?blico.

Попавший под арест дом роSSийского олигарха находится в регионе Алгарви.

По данным издания, за 15 дней до вторжения РоSSии в Украину компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать эту недвижимость, но португальская государственная банковская корпорация Caixa Geral de Dep?sitos сообщила об этом полиции. По требованию МИД Португалии регистрация собственности была заморожена с 25 марта.

Абрамович известен тягой к показному богатству.

Однако, после начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под жесткие санкции Евросоюза и Великобритании. Британия ввела санкции против семи роSSийских олигархов: в список попали Дерипаска и Абрамович.

В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы на общую сумму 7,3 млрд долларов, имеющие отношение к Роману Абрамовичу. Это больше половины состояния олигарха, которое оценивается в 13,9 млрд долларов.

Эра Абрамовича завершилась и в футбольном клубе "Челси", который продан другому владельцу. 2,5 миллиарда, за которые приобретен "Челси", пойдут на благотворительные цели, в том числе на помощь украинским беженцам. Абрамович владел клубом со 2 июля 2003 года.

Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 млн долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.

Санкции против олигарха-переговорщика Абрамовича ввела также Австралия.

Кроме того, Португалия проверяет законность предоставления гражданства Роману Абрамовичу.

Пока что Абрамович удачно избежал санкционных последствий только в США, поскольку Владимир Зеленский просил Байдена не облагать санкциями Абрамовича из-за его роли в переговорах.

Кроме того, роSSийскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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