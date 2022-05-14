На следующий день после смерти президента ОАЭ должность занял его брат

На следующий день после смерти президента ОАЭ – эмира Абу-Даби, шейха Халифа бин Заид Аль Нахайяна, освободившуюся должность занял его младший брат – крон-принц Абу-Даби, Мохаммад бин Заид Аль Нахайян, сообщает Al Jazeera .

14 мая Мохаммада избрал на должность Федеральный верховный совет ОАЭ .

Мохаммад занимался управлением страны фактически с 2014 года – после того, как у Халифа ибн Заида произошел инсульт.