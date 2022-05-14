На следующий день после смерти президента ОАЭ должность занял его брат

Де-факто Мохаммад Нахайян руководил ОАЭ с 2014 года, пока у его брата были серьезные проблемы со здоровьем, информирует ZN.ua.

На следующий день после смерти президента ОАЭ должность занял его брат
© Мохаммад бин Заид Аль Нахайян / Twitter

На следующий день после смерти президента ОАЭ – эмира Абу-Даби, шейха Халифа бин Заид Аль Нахайяна, освободившуюся должность занял его младший брат – крон-принц Абу-Даби, Мохаммад бин Заид Аль Нахайян, сообщает Al Jazeera.

14 мая Мохаммада избрал на должность Федеральный верховный совет ОАЭ.

Мохаммад занимался управлением страны фактически с 2014 года – после того, как у Халифа ибн Заида произошел инсульт.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры"Чернобаевка отдыхает!": ВСУ превратили "в пыль" более 70 единиц техники возле Северского Донца, кадры
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Один - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видеоОдин - убит, один - в плену: бойцы белорусского батальона обезвредили снайперов РФ, видео
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль МишельРоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Блок рекламы


Похожие новости
Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"Семьи защитников Мариуполя обратились к Китаю с просьбой помочь в эвакуации с "Азовстали"
Авдеевка обесточена после ночных обстрелов, Запорожскую область обстреляли из артиллерии, – ОВААвдеевка обесточена после ночных обстрелов, Запорожскую область обстреляли из артиллерии, – ОВА
Банда полицейских устроила переполох на Днепропетровщине: "Выбивали у людей деньги и..."Банда полицейских устроила переполох на Днепропетровщине: "Выбивали у людей деньги и..."
На сегодняшний день уже деоккупировано 1015 населенных пунктов — ЗеленскийНа сегодняшний день уже деоккупировано 1015 населенных пунктов — Зеленский
"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины"Не очень корректно": Зеленский назвал имя президента, который предлагал ему поступиться суверенитетом Украины
Пока идет война, Украина должна получать оружие, – Кулеба после встречи глав МИД стран G7Пока идет война, Украина должна получать оружие, – Кулеба после встречи глав МИД стран G7
Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к мировым лидерам о спасении гражданских и военных из "Азовстали"Кучма, Ющенко и Порошенко обратились к мировым лидерам о спасении гражданских и военных из "Азовстали"
Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голодаПредставитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода
Оккупанты обстреляли жемчужину и гордость Одессы: видео последствийОккупанты обстреляли жемчужину и гордость Одессы: видео последствий
В Днепре оборвалась жизнь 11-ребенка: после обстрелов россиян находился в тяжелом состоянииВ Днепре оборвалась жизнь 11-ребенка: после обстрелов россиян находился в тяжелом состоянии
Последние новости
Подгружаем последние новости