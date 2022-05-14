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2022-05-14
На следующий день после смерти президента ОАЭ должность занял его брат
Де-факто Мохаммад Нахайян руководил ОАЭ с 2014 года, пока у его брата были серьезные проблемы со здоровьем, информирует
© Мохаммад бин Заид Аль Нахайян / Twitter
На следующий день после смерти президента ОАЭ – эмира Абу-Даби, шейха Халифа бин Заид Аль Нахайяна, освободившуюся должность занял его младший брат – крон-принц Абу-Даби, Мохаммад бин Заид Аль Нахайян, сообщает
14 мая Мохаммада избрал на должность Федеральный верховный совет ОАЭ.
Мохаммад занимался управлением страны фактически с 2014 года – после того, как у Халифа ибн Заида произошел инсульт.
Анастасия Дэйна, ZN.ua