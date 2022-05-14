"Потерпит крах в ближайшие месяцы": названо условие, при котором ВСУ могут вернуть весь Донбасс

украинские военные, бойцы ВСУ

Началась третья фаза полномасштабной войны оккупантов с Украиной.

ВСУ могут вернуть весь Донбасс, если русские досрочно не прекратят наступление. Об этом проинформировали эксперты американского Института изучения войны.

Как известно, началась третья фаза полномасштабной войны оккупантов с Украиной. Новая фаза войны, как информируют эксперты, пойдет по одну из трех путей развития.

Отмечается, что рф может оставить наступление и решит аннексировать уже оккупированные территории.

Также возможен вариант усиленной мобилизации в рф, чтобы собрать дополнительные силы (при этом мобилизация не исключает военного краха). Не исключается третий вариант: путин продолжит преследовать невыполнимые военные цели с недостаточными ресурсами и в конечном итоге потерпит крах в ближайшие месяцы.

Виталий Ким

Также сообщалось, глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей соседней Херсонской области потерпеть и не сдаваться в своей борьбе против оккупации россией.

В частности, глава Николаева подчеркнул, что от Харькова врага уже удалось оттеснить, а с новым вооружением, которое получит Украина в рамках ленд-лиза, удастся освободить все оккупированные территории.


Дарина Силина, politeka.net

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