РоSSийские военные допрашивают детей в Мариуполе – омбудсмен

Эвакуированные жители временно оккупированного Мариуполя рассказали, что роSSийские военные допрашивают детей, чтобы проверить правдивость показаний их родителей, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

“Сначала рашисты допрашивают родителей, пытаясь выяснить необходимую им информацию. А после, при их присутствии, допрашивают детей”, — написала она в телеграм-канале в субботу, отметив, что они “ищут разногласия в словах родителей и детей”.

Это происходит, продолжила Денисова, в условиях и способом, оказывающим особое моральное и психологическое давление не только на родителей, но и на детей.

"Дети испытывают страх и беззащитность перед вооруженными военными", — добавила она.