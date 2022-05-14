РоSSийские военные допрашивают детей в Мариуполе – омбудсмен
Детей допрашивают в присутствии родителей.
Эвакуированные жители временно оккупированного Мариуполя рассказали, что роSSийские военные допрашивают детей, чтобы проверить правдивость показаний их родителей, сообщила омбудсмен Людмила Денисова.
“Сначала рашисты допрашивают родителей, пытаясь выяснить необходимую им информацию. А после, при их присутствии, допрашивают детей”, —
Это происходит, продолжила Денисова, в условиях и способом, оказывающим особое моральное и психологическое давление не только на родителей, но и на детей.
"Дети испытывают страх и беззащитность перед вооруженными военными", — добавила она.
Такие допросы детей нарушают статьи 27, 31 Конвенции ООН о защите гражданского населения во время войны, предусматривающие право на защиту от насилия и устрашения и право на защиту от любого принуждения физического или морального характера с целью получения каких-либо сведений.