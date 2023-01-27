Омбудсмен розповів, скільки українських дітей перебуває на території РФ

Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території Росії понад 14 тисяч українських дітей. Однак їх може бути значно більше. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець в інтерв'ю «Суспільному».

Він також розповів, скільки цивільних українців наразі перебуває на території РФ .

«Я не можу назвати точну цифру, але кількість звернень, які надійшли до Офісу омбудсмена за останні пів року, що стосувалися саме утримання цивільних, складає понад 20 тисяч», - зазначив він.

Тобто, за його словами, можна констатувати, що як мінімум 20 тисяч цивільних українців дорослого віку перебувають на території Росії.

«Крім цього, в нас є дані, що наразі в Росії знаходиться більш як 14 тисяч українських дітей. Це ті, яких вдалося верифікувати. Насправді, припускаю, таких дітей може бути понад 150 тисяч», - додав він.

Омбудсмен також розповів про труднощі з їхнім поверненням в Україну. Він наголосив, що Росія не дає інформацію про українців на своїй території і не дозволяє їх повертати.

«Ми вже маємо напрацьовані алгоритми дій. Принаймні уже є позитивний випадок, коли російська сторона допомогла повернути дитину, аби вона возз'єдналася з мамою, що проживає в Україні», - додав Лубінець.

Російський омбудсмен повідомила Лубінцю, що має список українських дітей, які хочуть повернутися в Україну, але відмовилася надати конкретну інформацію.

«Сказала, якщо наш Офіс звернеться щодо конкретних дітей, чиї родичі хочуть їх повернути, буде допомагати. Тому я хочу звернутися до всіх рідних, батьків, знайомих, сусідів — якщо у вас є інформація стосовно українських дітей, які перебувають на території РФ і ви хочете їх повернути, можна звертатися в Офіс омбудсмена через телефон гарячої лінії, фейсбук, сайт, у будь-який зручний спосіб. Ми запустимо процес», - запевнив Лубінець.

Він також розповів про дітей, у яких немає родичів в Україні, яких росіяни вивозили з інтернатних закладів на прифронтових територіях. За словами Лубінця, Україна хоче повернути всіх дітей.

«Згідно з міжнародним гуманітарним правом, ті діти — українці, за них несуть відповідальність їхні опікуни, які є громадянами України. Дітей вивезли незаконно і це питання ми теж піднімаємо. Немає проблеми їх верифікувати. Якраз по багатьох дітям, які перебували в інтернатах, у нас інформація є», - зазначив він, наголосивши, що проблема в іншому — РФ не хоче повертати цих дітей, оскільки вважає, що вивезла їх з території під обстрілами і «діяла задля збереження їхніх життів».

«Тому, на їхню думку, діти перебувають в Росії законно», - пояснив омбудсмен.

На його думку, Росія використовує українських дітей як «ресурс для маніпуляцій».

«Сто відсотків. Дітей вони хочуть використовувати задля пропагандистських роликів. І задля того, щоб вирощувати, вибачте за такий термін, нове покоління саме українських дітей, яким можна розповідати, що вони росіяни, що України ніколи не існувало. Вони їх записують в "Юнармію" і у майбутньому захочуть зробити показовий пласт дітей, які виростуть і воюватимуть проти України», - сказав Лубінець.

Він також відповів на запитання про те, що буде з українськими дітьми, які уже пройшли процедуру всиновлення в Росії.

Омбудсмен наголосив, що потрібно показувати, що це незаконний процес, воєнний злочин, примусова депортація і все ж повертати цих дітей в Україну.

За його словами, Україна зробить усе, щоб створити для цих дітей умови. Зокрема, є домовленості з UNICEF, які фінансують програми підтримки українських дітей.

«Ми домовилися про створення в Польщі 24 будинків сімейного типу. Після закінчення війни такі ж будинки створять і в Україні. Діти повернуться в гарні комфортні умови», - запевнив омбудсмен.