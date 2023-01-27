Омбудсмен розповів, скільки українських дітей перебуває на території РФ
За його словами, Росія не дає інформацію про українців на своїй території і не дозволяє їх повертати, інформує
Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території Росії понад 14 тисяч українських дітей. Однак їх може бути значно більше. Про це
Він також розповів, скільки цивільних українців наразі перебуває на території РФ.
«Я не можу назвати точну цифру, але кількість звернень, які надійшли до Офісу омбудсмена за останні пів року, що стосувалися саме утримання цивільних, складає понад 20 тисяч», - зазначив він.
Тобто, за його словами, можна констатувати, що як мінімум 20 тисяч цивільних українців дорослого віку перебувають на території Росії.
«Крім цього, в нас є дані, що наразі в Росії знаходиться більш як 14 тисяч українських дітей. Це ті, яких вдалося верифікувати. Насправді, припускаю, таких дітей може бути понад 150 тисяч», - додав він.
Омбудсмен також розповів про труднощі з їхнім поверненням в Україну. Він наголосив, що Росія не дає інформацію про українців на своїй території і не дозволяє їх повертати.
«Ми вже маємо напрацьовані алгоритми дій. Принаймні уже є позитивний випадок, коли російська сторона допомогла повернути дитину, аби вона возз'єдналася з мамою, що проживає в Україні», - додав Лубінець.
Російський омбудсмен повідомила Лубінцю, що має список українських дітей, які хочуть повернутися в Україну, але відмовилася надати конкретну інформацію.
«Сказала, якщо наш Офіс звернеться щодо конкретних дітей, чиї родичі хочуть їх повернути, буде допомагати. Тому я хочу звернутися до всіх рідних, батьків, знайомих, сусідів — якщо у вас є інформація стосовно українських дітей, які перебувають на території РФ і ви хочете їх повернути, можна звертатися в Офіс омбудсмена через телефон гарячої лінії, фейсбук, сайт, у будь-який зручний спосіб. Ми запустимо процес», - запевнив Лубінець.
Він також розповів про дітей, у яких немає родичів в Україні, яких росіяни вивозили з інтернатних закладів на прифронтових територіях. За словами Лубінця, Україна хоче повернути всіх дітей.
«Згідно з міжнародним гуманітарним правом, ті діти — українці, за них несуть відповідальність їхні опікуни, які є громадянами України. Дітей вивезли незаконно і це питання ми теж піднімаємо. Немає проблеми їх верифікувати. Якраз по багатьох дітям, які перебували в інтернатах, у нас інформація є», - зазначив він, наголосивши, що проблема в іншому — РФ не хоче повертати цих дітей, оскільки вважає, що вивезла їх з території під обстрілами і «діяла задля збереження їхніх життів».
«Тому, на їхню думку, діти перебувають в Росії законно», - пояснив омбудсмен.
На його думку, Росія використовує українських дітей як «ресурс для маніпуляцій».
«Сто відсотків. Дітей вони хочуть використовувати задля пропагандистських роликів. І задля того, щоб вирощувати, вибачте за такий термін, нове покоління саме українських дітей, яким можна розповідати, що вони росіяни, що України ніколи не існувало. Вони їх записують в "Юнармію" і у майбутньому захочуть зробити показовий пласт дітей, які виростуть і воюватимуть проти України», - сказав Лубінець.
Він також відповів на запитання про те, що буде з українськими дітьми, які уже пройшли процедуру всиновлення в Росії.
Омбудсмен наголосив, що потрібно показувати, що це незаконний процес, воєнний злочин, примусова депортація і все ж повертати цих дітей в Україну.
За його словами, Україна зробить усе, щоб створити для цих дітей умови. Зокрема, є домовленості з UNICEF, які фінансують програми підтримки українських дітей.
«Ми домовилися про створення в Польщі 24 будинків сімейного типу. Після закінчення війни такі ж будинки створять і в Україні. Діти повернуться в гарні комфортні умови», - запевнив омбудсмен.