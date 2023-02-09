Лубінець заявив про вихід з Європейського інституту омбудсмена: генсекретар об'єднання незаконно вивіз двох українських дітей з Австрії до Росії

Уповноважений ВР демонстративно пошматував свій членський квиток, інформує ZN.ua.

Лубінець заявив про вихід з Європейського інституту омбудсмена: генсекретар об'єднання незаконно вивіз двох українських дітей з Австрії до Росії
© Скріншот ZN.UA

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець заявив про вихід зі складу Європейського інституту омбудсмена. На своїй сторінці в Facebook він пояснив причину - виявляється, що член організації незаконно вивіз з Австрії до Росії двох українських дітей.

"Надіслав терміновий лист членам Європейського інституту омбудсмана про вихід із цього об’єднання. Цей крок став наслідком того, що двох українських дітей, які перебували на території Республіки Австрія через російську збройну агресію, "правозахисник Європейського інституту омбудсмана (ЄІО)" вивіз на територію РФ, - пояснює Лубінець. - За інформацією ЗМІ, це зробив доктор Йозеф Зігеле, Генеральний секретар ЄІО, член правління ЄІО та заступник омбудсмана Тіролю. Владою Австрії розпочате офіційне розслідування щодо дій Зігеле".

Омбудсмен зазначив, що такі дії Зігеле порушують Женевську конвенцію про захист цивільних під час війни. Ба більше, насильницька передача дітей є ознакою геноциду.

Лубінець зазначив, що в ЄІО не провели внутрішнього розслідування та не наклали санкції на Зігеле. Ба більше, президент об'єднання не відповів на запит української сторони.

"Звернувся до колег, які є членами Інституту, розглянути можливість негайного виходу із Європейського інституту омбудсмана та засудити дії його керівництва", - підкреслив він.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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