"Перелом будет во второй половине августа", – Буданов в интервью Sky News

Начальник украинской разведки спрогнозировал, когда закончится война.

"Перелом будет во второй половине августа", – Буданов в интервью Sky News
Фото: radiosvoboda.org

Перелом в войне с Россией произойдет в августе. Страна-оккупант несет огромные потери в Украине, и до конца года война может закончиться.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Sky News. "Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года", – отметил он. По словам Буданова, Украина сможет восстановить контроль над всеми территориями, включая Крым и Донецкую и Луганскую области. "Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", – заявил начальник ГУР.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что ближайшие недели для украинского сопротивления РоSSии будут тяжелыми. Война перешла в новую долговременную фазу.



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