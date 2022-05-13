"Перелом будет во второй половине августа", – Буданов в интервью Sky News

Перелом в войне с Россией произойдет в августе. Страна-оккупант несет огромные потери в Украине, и до конца года война может закончиться.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью Sky News. "Перелом будет во второй половине августа. Большинство активных боевых действий будет завершено до конца этого года", – отметил он. По словам Буданова, Украина сможет восстановить контроль над всеми территориями, включая Крым и Донецкую и Луганскую области. "Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они составляются", – заявил начальник ГУР.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников предупредил, что ближайшие недели для украинского сопротивления РоSSии будут тяжелыми. Война перешла в новую долговременную фазу.