Сергей Гайдай объяснил, почему иностранные дипломаты начали возвращаться в Украину

Сергей Гайдай

Политтехнолог Сергей Гайдай рассказал, почему дипломаты различных стран начинают возвращаться в свои посольства в Украине.

Об этом он рассказал в программе «Что дальше?» на Youtube-канале «Знай24».

«Это говорит о том, что в нас действительно верят, потому что они (западные страны, - Ред.) все были уверены, что Украина не продержится больше недели и дальше придётся договариваться с агрессором, но теперь уже понятно, что у путина армия оказалась фейковой», - отметил Сергей Гайдай.

По словам эксперта, армия россии при своих огромных размерах оказалась неспособной победить украинскую армию, которая значительно уступает по численности.

«Государство определяет несколько важных элементов, один из которых – это способность держать свою безопасность, и Украина оказалась в этом довольно сильной», - подчеркнул Сергей Гайдай.

По мнению эксперта, Украина показала свою эффективность в обороне и то, что она продолжит бороться вплоть до полной победы – это вселило в Запад уверенность в нашей победе.


user, politeka.net

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