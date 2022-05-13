Военные из Авдеевки получили новые пикапы - Дмитрий Дронов

Экс-чиновник и отец 3 детей Дмитрий Дронов с первых дней войны не только занимается волонтерской деятельностью, но и защищает страну в рядах 114-й бригады территориальной обороны Киевской области. Он предоставил для военнослужащих на позициях в Авдеевке транспорт, информирует Апостроф.

Об этом пишет ТСН.

"Война не закончилась. Враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, наше культурное наследие и, что самое страшное, человеческие жизни. Так что обязанность каждого украинца – помогать своему государству тем, чем можешь. Эти автомобили – самое меньшее, что могу сделать лично я", – считает Дронов.

Военные будут использовать новые автомобили в первую очередь для перевозки боеприпасов или продовольствия, для оперативной эвакуации раненых, а в случае необходимости эти машины могут превратиться и в огневые точки.

"Машины хорошо подготовлены для работы в боевых условиях, они будут использоваться для оперативного реагирования на боевые задачи и усиления нашего подразделения на передовой", – отмечает один из командиров подразделения.

По словам Дмитрия Дронова, очередная партия автомобилей проходит переоснащение, чтобы впоследствии отправиться на передовую: "Я сам офицер, имею высшее военное образование и 7 лет службы в ВСУ, поэтому прекрасно понимаю, насколько техническое оснащение и адаптированный транспорт важны в местах, где ведутся ожесточенные бои. Если моя помощь спасет хотя бы одну жизнь или приблизит Украину хотя бы на сантиметр к победе – значит, это дело не зря".


Иван Троянов, Апостроф

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