Военные из Авдеевки получили новые пикапы - Дмитрий Дронов

Экс-чиновник и отец 3 детей Дмитрий Дронов с первых дней войны не только занимается волонтерской деятельностью, но и защищает страну в рядах 114-й бригады территориальной обороны Киевской области. Он предоставил для военнослужащих на позициях в Авдеевке транспорт, информирует Апостроф .

Об этом пишет ТСН .

"Война не закончилась. Враг разрушает объекты инфраструктуры, жилые дома, наше культурное наследие и, что самое страшное, человеческие жизни. Так что обязанность каждого украинца – помогать своему государству тем, чем можешь. Эти автомобили – самое меньшее, что могу сделать лично я", – считает Дронов.

Военные будут использовать новые автомобили в первую очередь для перевозки боеприпасов или продовольствия, для оперативной эвакуации раненых, а в случае необходимости эти машины могут превратиться и в огневые точки.

"Машины хорошо подготовлены для работы в боевых условиях, они будут использоваться для оперативного реагирования на боевые задачи и усиления нашего подразделения на передовой", – отмечает один из командиров подразделения.

По словам Дмитрия Дронова, очередная партия автомобилей проходит переоснащение, чтобы впоследствии отправиться на передовую: "Я сам офицер, имею высшее военное образование и 7 лет службы в ВСУ, поэтому прекрасно понимаю, насколько техническое оснащение и адаптированный транспорт важны в местах, где ведутся ожесточенные бои. Если моя помощь спасет хотя бы одну жизнь или приблизит Украину хотя бы на сантиметр к победе – значит, это дело не зря".