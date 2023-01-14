Литва збирається нарощувати виробництво антидронової зброї

Після заяв про передачу Україні систем протиповітряної оборони і зенітних установок президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна буде виробляти більше антидронів, щоб майбутньому передати їх на потреби Збройних сил України. Про це повідомляє LRT.

"Ми можемо радіти з того, що зенітні установки малої дальності L-70 і необхідні боєприпаси незабаром надійдуть в Україну. Це постійна допомога, яку Литва надає Україні, і я не сумніваюся, що цього року ми зможемо надати низку антидронів, які цінуються українськими солдатами та які досягають значних результатів на полі бою", – зазначив Науседа на пресконференції у четвер за підсумками саміту "Люблінський трикутник" у Львові.

За його словами, можливості Литви з виробництва антидронів нині дуже обмежені і мають бути збільшені, що потребує організаційних рішень та інвестицій. Науседа висловив сподівання, що це буде зроблено цього року, оскільки антидрони потрібні не лише Україні, а й литовській армії.

"Вже цього року заплановано 40 млн євро, і я не сумніваюся, що цю суму буде збільшено у разі потреби. Ця сума призначена не лише для відродження потужностей місцевої промисловості, а й для приєднання до міжнародних фондів та ініціатив з метою закупівлі зброї для українських солдатів", – додав литовський лідер.