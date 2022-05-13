Резников сообщил о продуктивном разговоре с министром обороны США: обсудили имплементацию ленд-лиза

По словам украинского министра, коалиция в поддержку Украины в борьбе за независимость крепнет.

Резников сообщил о продуктивном разговоре с министром обороны США: обсудили имплементацию ленд-лиза
Олексій Резніков
Фото: Скріншот відео

Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор с американским коллегой Ллойдом Остином.

Стороны обсудили перспективы практической реализации ленд-лиза и решения, принятые на встрече министров обороны 40 стран на авиабазе Рамштайн. Об этом Резников сообщил в твиттер.

"Коалиция в поддержку Украины в борьбе за независимость крепнет. Вместе мы победим", – написал украинский министр.

Напомним, 9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе. Он отметил, что этот шаг является затратным, но "прятаться от агрессии еще дороже".

Закон о ленд-лизе для защиты демократии в Украине от 2022 года ускорит передачу критически важного военного вооружения и других жизненно необходимых материалов в Украину без бюрократии. Де-факто он разрешает давать в аренду оборудование.

Закон предусматривает заключение межправительственных договоров о передаче в аренду или в долг с отсроченной оплатой за использование вооружений из ассортимента военно-промышленного комплекса США.

Сотрудничество в рамках ленд-лиза будет регулироваться межправительственными договорами, детали которых будут обнародованы. Акт рассчитан на 2022 и 2023 годы.

26 апреля на авиабазе ВМС США в Германии прошла встреча министров обороны 40 государств. В речи в начале министр обороны США Ллойд Остин назвал встречу исторической, отметив, что ее целью является помочь Украине победить в войне, начатой вторжением РоSSии, и подготовить оборонные мощности Украины к предстоящим вызовам.

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