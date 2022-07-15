Резникову довелося пояснити, чому повістки роздають навіть у ТЦ та на вулиці: "Є таке поняття..."

В Україні на сьогодняшній день в секторі безпеки і оборони достатня кількість людей, однак певний набір людей триває.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв’ю ВВС. Відповідаючи на питання, чому українським чоловікам можуть вручити повістки навіть у Торгових Центрах, на дорозі за перевищення швидкості або просто під підїздом, міністр заявив, що «в праві є таке поняття як ексцес виконавця».

«Це як у прислів'ї про дурня, якого примусили богу молитись. У кожного центру комплектації є свій план. Доукомплектування відбувається у будь-якому разі. Не в якихось там величезних масштабах, але ми маємо і загиблих, і поранених. Ми маємо сьогодні підрозділи, які мають відпочити, відновити боєздатність. Відповідно мають завезти свіжі сили», - пояснив Резніков.

Також міністр нагадав про програму Британії, в рамках якої тисячі українських чоловіків отримають підготовку до військових дій.

«І ми шукаємо, обираємо тих, хто бажає і хто входить в поняття резерву. Тому звісно, повістки все одно по конкретних спеціальностях (вручаються)...», - додав Резніков, додавши, що повістка означає не то, що людину забрали в армію, а те, що її запрошують до центру комплектації, де відбудеться перевірка, чи можна цю людину призвати під час воєнного стану, або скажуть «Йди, ти в резерві».

Крім того Резніков наголосив, що проти ттого, щоб повістки були, як покарання, наприклад, за порушення ПДД.

«Я вважаю, що це дурня повна, тому що служити країні й захищати країну - це точно не має бути покаранням», - зазначив Олексій Резніков.