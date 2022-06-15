Казахстан сообщил о поддержке санкций против РоSSии

К этому решению Казахстан подводил РоSSию постепенно.

Казахстан сообщил о поддержке санкций против РоSSии
© Фото из открытых источников

Казахстан сообщил о поддержке санкций против РоSSии и готовности их соблюдать. Об этом со ссылкой на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева сообщает издание The Moscow times, занимающее критическую позицию к роSSийским властям.

"Санкции есть, мы не должны их нарушать. Страна получает уведомления о применении вторичных санкций со стороны Запада в отношении экономики Казахстана", - сообщил президент Токаев.

Напомним, к этому решению Казахстан подводил РоSSию постепенно.

Зимой Казахстан всколыхнула волна протестов. Люди вышли с требованием снизить выросшие почти вдвое цены на газ, однако впоследствии требования протестующих расширились до политических: борьба с коррупцией, повышение уровня жизни, устранение с власти клана Назарбаева, полная перезагрузка власти. Токаев призвал на помощь миротворцев ОДКБ, и, как считалось, усилил влияние РоSSии в Казахстане, информирует ZN.ua.

Однако в 26 февраля 2022 года, после начала специальной военной операции РоSSии на Украине, Казахстан отказал РоSSии в просьбе присоединиться к нападению на Украину.

Уже 11 марта Казахстан заявил об остановке авиасообщения с Россией.

И хотя, в конце апреля РоSSия заявила, что одна из ее авиакомпаний, входящая в группу "Аэрофлот", запускает регулярные рейсы в Казахстан, однако следующий "удар" РФ получила уже через несколько дней. Казахстан объявил об отказе от торжественных мероприятий в честь 9 мая.

В начале апреля Казахстан объявил, что не признает так называемые "ЛДНР".

21 мая Энтони Блинкен принял в Вашингтоне главу МИД Казахстана. Были обсуждено стратегическое партнерство двух стран и проблемы, вызванные войной в Украине, включая перебои с международными поставками продовольствия и энергоносителей.

Уже через два дня Казахстан заявил, что хочет оспорить запрет РФ на экспорт зерновых в Евразийский экономический союз, введенный Россией в середине марта для защиты внутреннего рынка.

11 мая Казахстан также объявил, что вынужден поддерживать санкции, объявленные западными странами против роSSийских банков.


Лия Ильченко, ZN.ua





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