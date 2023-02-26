Казахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо України

Відповідна заява з'явилась на сайті МЗС країни.

Казахстан підтримав
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Казахстан офіційно підтримав позицію Китаю щодо мирного врегулювання ситуації в Україні. Відповідну заяву опубліковано на сайті МЗС країни.

"Республіка Казахстан вітає позицію Китайської Народної Республіки щодо політичного врегулювання української кризи, яка заслуговує на підтримку як припинення кровопролиття на основі територіальної цілісності, незалежності та суверенітету держав відповідно до основоположних принципів Статуту Організації Об'єднаних Націй", – йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що підтримують мирне вирішення проблеми виключно на основі міжнародного права та принципів Статуту ООН.

У Казахстані вважають, що Росія та Україна мають проявити "добру волю", припинити військові дії та скоріше сісти за стіл переговорів. Світова спільнота, на думку Астани, має сприяти дипломатичному вирішенню ситуації.


Богдан Затула, ZN.ua





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