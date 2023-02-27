У Росії чергова "зрада": Казахстан ліквідував своє торговельне представництво

Уряд Казахстану схвалив постанову про ліквідацію свого торговельного представництва в Росії, документ набув чинності з моменту публікації. Про це йдеться в оприлюдненій постанові уряду Казахстану.

"Ліквідувати державну установу «Торгівельне представництво Республіки Казахстан у Російській Федерації» Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", - йдеться в документі.

Як випливає з постанови, Казахстан повністю ліквідував посаду торгового представника в Росії, штатну чисельність представництва та оплату праці указаних службовців.

Подібних рішень щодо інших країн від Астани останнім часом не було.

Угоду про взаємне заснування торгових представництв уряду Росії та Казахстану підписали ще в жовтні 1992 року. 30 років потому Казахстан попередив, що з 1 лютого 2023 року закриває представництво. В уряді пояснювали це рішення тим, що представництво вже виконало всі поставлені завдання.

Водночас, торговельне представництво Росії в Казахстані продовжує роботу, оскільки його діяльність є прерогативою Російської Федерації, інформує ZN.ua .

При цьому, за даними Міністерства торгівлі Казахстану , Російська Федерація була основним торговельно-економічним партнером цієї країни. Це зумовлено низкою об'єктивних факторів, таких як географічне розташування, загальний економічний простір ЄАЕС, розвинена договірно-правова база.

На сьогодні в Казахстані діє близько 8000 компаній з російською участю та 3348 спільних підприємств.

На території ВДНГ у Москві функціонує торгово-виставковий центр міжнародного значення "Казахстан".