Президент Казахстану заборонив ставити у країні пам’ятники радянським діячам

Токаєв розповів, що групи активістів змушують громадян вірити у міфологізовані біографії партійних діячів радянського минулого, інформує ZN.ua.

Президент Казахстану заборонив ставити у країні пам’ятники радянським діячам
© прес-служба Сенату Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на нараді із керівниками державних органів закликав припинити відкриття пам’ятників радянським діячам. Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану.

Токаєв нагадав, що Казахстані продовжується практика відкриття пам'ятників і бюстів діячам часів СРСР, зокрема і тим, хто безпосередньо був залучений до масових репресій.

"Вигадуються біографії, наповнені героїчними діяннями, яких у реальному житті не було. Архівні документи на цю тему або не підтверджують, або відсутні", — зазначив він.

Казахський лідер додав, що групи активістів змушують громадян вірити у міфологізовані біографії партійних діячів радянського минулого.


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
Обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер ЛяєнОбстріли цивільної та енергетичної інфраструктури України є воєнним злочином – фон дер Ляєн
Вербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідкаВербувальники Вагнера проводять агітацію навіть в школах – британська розвідка
"Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії""Росія пустила Геббельса на фарш" або що думають в Україні про скликання росіянами засідання Радбезу ООН щодо "русофобії"
ЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка БританіїЗСУ стабілізували лінію оборони на півночі Бахмута — розвідка Британії
"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням"Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію": Данілов про ситуацію у Росії з озброєнням
Блок рекламы


Похожие новости
МКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York TimesМКС планує відкрити перші справи щодо злочинів РФ в Україні та вимагати ордери на арешт кількох осіб – The New York Times
Японія може передати Україні танки, БМП та РСЗВЯпонія може передати Україні танки, БМП та РСЗВ
Президент Швейцарії захищає нейтралітет та заборону на постачання зброї УкраїніПрезидент Швейцарії захищає нейтралітет та заборону на постачання зброї Україні
Зеленський вперше поговорив з новим президентом ЧехіїЗеленський вперше поговорив з новим президентом Чехії
У Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в УкраїніУ Міноборони Естонії розповіли, скільки громадян воюють в Україні
Мобілізація в Україні: як призивають чоловіків до 27 роківМобілізація в Україні: як призивають чоловіків до 27 років
«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian«Росія втратила м’яку силу»: як війна в Україні дестабілізує старих радянських союзників – The Guardian
Французький Сенат ухвалив пенсійну реформу — по всій країні відбуваються протестиФранцузький Сенат ухвалив пенсійну реформу — по всій країні відбуваються протести
Експрезидентка Естонії: «Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, ми маємо їм допомогти»Експрезидентка Естонії: «Якщо українці кажуть, що їм потрібні винищувачі, ми маємо їм допомогти»
Росіян упіймали на примітивному фейку про підбитий в Україні танк Leopard: фотоРосіян упіймали на примітивному фейку про підбитий в Україні танк Leopard: фото
Последние новости
Подгружаем последние новости