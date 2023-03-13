Президент Казахстану заборонив ставити у країні пам’ятники радянським діячам

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на нараді із керівниками державних органів закликав припинити відкриття пам’ятників радянським діячам. Про це повідомляє офіційний сайт президента Казахстану.

Токаєв нагадав, що Казахстані продовжується практика відкриття пам'ятників і бюстів діячам часів СРСР, зокрема і тим, хто безпосередньо був залучений до масових репресій.

"Вигадуються біографії, наповнені героїчними діяннями, яких у реальному житті не було. Архівні документи на цю тему або не підтверджують, або відсутні", — зазначив він.

Казахський лідер додав, що групи активістів змушують громадян вірити у міфологізовані біографії партійних діячів радянського минулого.