Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода
В украинских портах остаются заблокированными около 4.5 миллиона тонн зерна, информирует
Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту РоSSии Владимиру Путину с призывом разблокировать украинские черноморские порты, чтобы не допустить глобального гуманитарного кризиса, передает
«Миллионы людей во всем мире погибнут из-за блокирования этих портов. Если у вас вообще есть сердце, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты», – сказал Бизли.
Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море мир остался без огромных поставок продуктов сельского хозяйства из Украины. По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла и шрота. В 2021 году сельскохозяйственная продукция составила 41% от общего экспорта Украины.