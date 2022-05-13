Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту РоSSии Владимиру Путину с призывом разблокировать украинские черноморские порты, чтобы не допустить глобального гуманитарного кризиса, передает CNN .

«Миллионы людей во всем мире погибнут из-за блокирования этих портов. Если у вас вообще есть сердце, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты», – сказал Бизли.