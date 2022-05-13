Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода

В украинских портах остаются заблокированными около 4.5 миллиона тонн зерна, информирует ZN.ua.

Представитель ООН - Путину: Блокирование портов Украины может привести к смерти миллионов людей из-за голода
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Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли обратился к президенту РоSSии Владимиру Путину с призывом разблокировать украинские черноморские порты, чтобы не допустить глобального гуманитарного кризиса, передает CNN.

«Миллионы людей во всем мире погибнут из-за блокирования этих портов. Если у вас вообще есть сердце, независимо от того, как вы относитесь к Украине, вам нужно открыть эти порты», – сказал Бизли.

Из-за заблокированных Россией украинских портов в Черном море мир остался без огромных поставок продуктов сельского хозяйства из Украины. По данным Министерства сельского хозяйства США, Украина входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров различных ключевых сельскохозяйственных продуктов, включая кукурузу, пшеницу и ячмень. Она также является ведущим экспортером подсолнечного масла и шрота. В 2021 году сельскохозяйственная продукция составила 41% от общего экспорта Украины.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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