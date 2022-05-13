Оккупанты хотят сбежать с войны в Украине любой ценой — аудиоперехват ГУР

Жена предлагает оккупанту «упасть с танка», чтобы получить травму, информирует ZN.ua.

Оккупанты хотят сбежать с войны в Украине любой ценой — аудиоперехват ГУР
© ZN.UA

РоSSийские захватчики хотят сбежать с войны против Украины любой ценой. Перехват разговора оккупанта ярко демонстрирует настроение, которое распространяется в роSSийской оккупационной армии, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Жена предлагает оккупанту «упасть с танка», чтобы получить травму. Она считает, что другого выхода нет – ротации не будет, потому что «все отказываются».

Сам захватчик склоняется к мнению, что все-таки лучше «получить ранения, потому что все травмы проверяют ФСБшники».

Оккупант также рассказал историю «зачистки» оккупированного населенного пункта.

«Село взяли недавно. У нас девять 300-х. Морпехов около 100 заходило. Вышло 50. А комбат говорит, в каждый подвал бросайте гранату, не глядя. А потом уже заходите. Ребята не стали забрасывать. А потом зашли, а там четверо детей сидят маленьких», – рассказывает захватчик.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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