Устала от Путина: Лия Ахеджакова высказалась о войне и заявила о планах приехать в Украину

РоSSийская актриса Лия Ахеджакова, которая неоднократно высказывалась в поддержку Украины и осуждала действия Кремля, сделала новое заявление. Она написала, что устала от мнимого величия РоSSии, что хочет видеть людей живыми, здоровыми и радостными.

Соответствующая публикация появилась на странице знаменитости в Instagram. "Как же я устала от этой войны, что даже комментировать ничего не хочется. Устала от этого мнимого величия РоSSии, борьбы за "свои" земли. Устала от Путина. Хочу мира, тепла, спокойствия. Хочу видеть людей живыми, здоровыми и радостными", - заявила Ахеджакова, информирует Апостроф .

Фото: instagram.com/akhedzhakova1938

Кроме того, актриса призналась, что в ближайшем будущем хочет приехать в Украину. Она также отметила, что украинцы сейчас демонстрируют всему миру невероятный пример того, как надо защищать свою страну и при этом еще и заставлять путинский режим выдыхаться.

Фото: instagram.com/akhedzhakova1938

"Хочу приехать в Украину после ее победы. И ведь сейчас украинцы, по факту, работают на два фронта – и страну свою защищают, и заставляют путинский режим выдыхаться и ослабевать", - отметила звезда.