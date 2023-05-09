Глава МЗС Північної Кореї зустрілася з послом Китаю, заявила про плани зміцнювати зв’язки між країнами

Сторони висловили «тверду» позицію щодо подальшого розвитку відносин.

Міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон-Хуей зустрілася з послом Китаю в Пхеньяні і пообіцяла «тверду» готовність до подальшого розвитку дружніх зв'язків між двома країнами. Про це повідомляє Yonhap , інформує ZN.ua .

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Згідно з повідомленням Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК), Чхве зустрілася з послом Китаю Ван Яцзюнем у понеділок, 8 травня, і зустріч пройшла в «дружній атмосфері».

«Вони висловили тверду позицію щодо подальшого розвитку традиційних і дружніх відносин між Північною Кореєю і Китаєм шляхом підтримки благородних намірів партій і глав держав двох країн», - повідомило ЦТАК.

Ван почав виконувати свої службові обов'язки на початку квітня, після того, як його прибуття в КНДР було відкладено більш ніж на два роки через обмеження, пов'язані з COVID-19. Його призначили головним представником Пекіна в Пхеньяні у лютому 2021 року.

Північна Корея зміцнює зв'язки з Китаєм, своїм традиційним союзником і економічним донором, на тлі глобальних санкцій проти її ядерної та ракетної програм, а також переговорів про денуклеаризацію зі Сполученими Штатами, які зайшли в глухий кут.