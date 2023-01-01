Лівія заявила про перехоплення судна з 700 мігрантами, які прямували до Європи

Це було одне з найбільших за останні місяці перехоплень мігрантів, які шукають кращого життя в Європі транзитом через Лівію, інформує ZN.ua.

Лівія заявила про перехоплення судна з 700 мігрантами, які прямували до Європи

Судно з щонайменше 700 мігрантами перехоплено біля східного узбережжя Лівії, передає АР з посиланням на берегову охорону країни.

Його зупинили в п'ятницю біля середземноморського міста Мура. Мігрантами виявились представники різних країн, переважно молоді люди. Тих із них, хто нелегально проникнув до Лівії, передадуть до їхніх країн.

Це було одне із найбільших за останні місяці перехоплень мігрантів, які тікають до Європи від конфліктів та злиднів на Близькому Сході та в Африці.

Торішнього серпня минулого року італійські військові судна надали допомогу судну, набитому 539 мігрантами, біля південного острова Лампедуза. Човен був спущений на воду з берегів Лівії.

В останні роки Лівія стала основним транзитним пунктом для мігрантів, які шукають кращу якість життя в Європі. Багата нафтою країна поринула в хаос після повстання в 2011 році, під час якого скинули та вбили автократа Муаммара Каддафі.

В останні роки торговці людьми отримують вигоду з хаосу в Лівії, переправляючи мігрантів через кордон. Потім мігрантів пересаджують у погано обладнані гумові човни та інші судна та відправляють у ризиковану морську подорож.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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