Мелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаків
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Італія готова відіграти свою роль в питанні постачання українським військам західних бойових літаків, заявила прем’єр-міністерка держави Джорджія Мелоні на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо відправки Україні винищувачів. Про це пише агентство
«Ми готові відігравати свою роль на 360 градусів. На мою думку, більше не варто говорити. Цей процес залежить від балансу в міжнародній спільноті, але ми готові, як і завжди були», – зазначила вона.
Мелоні уточнила, що занепокоєння щодо передачі ЗСУ озброєнь переважно висловлюють представники опозиції у владі, а не більшості. Сама ж прем’єрка зовсім не погоджується з тим, що військова підтримка України може призвести до ескалації у війні РФ проти неї.
Вона переконана, що єдина можливість наблизити переговори щодо миру – це змінити розстановку сил на полі бою, допомагаючи українським захисникам.
«Вторгнення (Росії – ред.) в Україну наближає війну до нашого дому, а не віддаляє. Ті, хто допомагає Україні, працюють заради миру», – наголосила Мелоні.