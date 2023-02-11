Мелоні заявила про готовність Італії "відіграти роль" у передачі Україні літаків

Італія готова відіграти свою роль в питанні постачання українським військам західних бойових літаків, заявила прем’єр-міністерка держави Джорджія Мелоні на брифінгу, відповідаючи на запитання щодо відправки Україні винищувачів. Про це пише агентство ANSA .

«Ми готові відігравати свою роль на 360 градусів. На мою думку, більше не варто говорити. Цей процес залежить від балансу в міжнародній спільноті, але ми готові, як і завжди були», – зазначила вона.

Мелоні уточнила, що занепокоєння щодо передачі ЗСУ озброєнь переважно висловлюють представники опозиції у владі, а не більшості. Сама ж прем’єрка зовсім не погоджується з тим, що військова підтримка України може призвести до ескалації у війні РФ проти неї.

Вона переконана, що єдина можливість наблизити переговори щодо миру – це змінити розстановку сил на полі бою, допомагаючи українським захисникам.

«Вторгнення (Росії – ред.) в Україну наближає війну до нашого дому, а не віддаляє. Ті, хто допомагає Україні, працюють заради миру», – наголосила Мелоні.