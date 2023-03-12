КНДР заявила, що вживає заходів для стримування «провокацій» з боку США та Південної Кореї

Північна Корея заявила, що вживає «важливих і практичних» заходів для стримування будь-яких актів агресії з боку США і Південної Кореї, оскільки два союзники готуються до проведення масштабних військових навчань протягом наступних двох тижнів. Про це пише Bloomberg .

Центральне телеграфне агентство Північної Кореї повідомило, що Пхеньян обговорив і прийняв «кроки для більш ефективного, потужного і наступального використання військового стримування країни для подолання нинішньої ситуації».

«Військові провокації» з боку США і Південної Кореї досягають своєї червоної лінії, йдеться в повідомленні.

Рішення було прийнято на засіданні Центральної військової комісії Трудової партії Північної Кореї, на якому був присутній лідер країни Кім Чен Ин.

США і Південна Корея планують провести військові навчання «Щит свободи» з 13 по 23 березня, спрямовані на зміцнення «спільної оборони перед обличчям ядерної і ракетної загрози з боку Північної Кореї», згідно з заявами військових обох країн. Очікується, що ці навчання стануть одними з найбільших за останні роки.