Лівійська національна армія заявила, що знайшла зниклий уран

Напередодні МАГАТЕ повідомляло про зникнення 2,5 тонни урану, інформує ZN.ua.

Лівійська національна армія заявила, що знайшла зниклий уран
Фото ілюстративне

Зниклий у Лівії уран знайшли на півдні країни за п'ять кілометрів від того місця, де він і мав знаходитися. Про це заявив генерал Халед аль-Махджуб з Лівійської національної армії, повідомляє DW.

Аль-Махджуба вважає, контейнери з ураном могли викрасти бойовики із сусідньої країни Чад, припустивши, що це зброя.

За його словами, наразі ситуація під контролем і МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) поінформовано.

Він також опублікував у Facebook відео, на якому одягнена у військову форму людина показує 18 синіх контейнерів, де має бути ядерний матеріал.

Напередодні МАГАТЕ повідомило про зникнення 2,5 тонни урану в Лівії з об'єкта, який не контролюється урядом. МАГАТЕ розіслало письмове повідомлення про інцидент усім країнам-членам.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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