Мария Алехина, член панк-группы Pussy Riot, которая давно протестует против режима президента РоSSии Владимира Путина, и, даже находясь под строгим домашним арестом, открыто критиковала войну в Украине, сбежала из-под ареста. Более того, она покинула РоSSию в зеленой куртке курьера службы доставки еды, сообщает CNN .

Алехина сказала The New York Times, что, хотя однажды отказалась покинуть страну, несмотря на многочисленные аресты, все-таки сбежала, после того как роSSийские власти заявили, что отправят ее в колонию к уголовникам. Во время своего недельного путешествия Мария пробралась из РоSSии в Беларусь , а оттуда в Литву, информирует ZN.ua .

«Я не думаю, что РоSSия имеет право существовать», - сказала она корреспонденту NYT, уже находясь в Литве.

Алехина была арестована несколько раз за последнее десятилетие за ее свои выступления в составе Pussy Riot.

Группа стала известна на международном уровне в 2012 году, когда в храме Христа Спасителя исполнила гимн РФ с антипутинским текстом. Женщины, одетые в лыжные маски, которые скрывали их лица, кричали: «Мать Мария, пожалуйста, сбрось Путина».

Алёхина и две других двушки из группы были признаны виновными в «хулиганстве» и приговорены к двум годам лишения свободы. После освобождения, только с прошлого лета Марию арестовывали за активность шесть раз.

Еще одна участница Pussy Riot, Надежда Толоконикова, которая также был заключена в тюрьму почти на два года, была добавлена ??в список роSSийских «иностранных агентов».

Алехина рассказала The Times, что надеется вернуться в РоSSию, но сейчас она в Исландии, где организует проукраинские мероприятия в том числе и с Бьорк.